قصة داوود والنفط تقترب من النهاية

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "داوود اخبر ادارة النفط انه لن يتواجد مع الفريق في أي وحدة تدريبية بعد مباراة القوة الجوية، وانه مستعد لتحمل كافة شروط النادي من اجل الانتقال الى نادي اخر".وبين المصدر ان "محمد داود هو يحترم عقده مع الفريق النفطي ولكن هو يريد وجهة مقبلة تكون ذات افاق أوسع له"، مؤكداً ان "ادارة الشرطة اكملت كافة اجراءات انتقال محمد داوود من ناحية قيمة العقد المالي، ولم يتبقَ سوى موافقة ادارة نادي النفط".الجدير بالذكر ان فترة الانتقالات الشتوية تنتهي في الثامن والعشرين من شهر شباط. انتهى/ 25 ل