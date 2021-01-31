الميناء يزيد جراحات الطلبة في ممتاز الكرة

استطاع فريق الميناء تحسين مركزه بعد ان حقق فوزا مهما على فريق الطلبة بهدف واحد من دون مقابل في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف فريق الميناء والمباراة اللاعب حسين يونس في الدقيقة 27 من زمن المباراة. وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده إلى 17 نقطة في حين تراجع الطلبة الى المركز 17 برصيد 15 نقطة وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي بعد استلام المدرب حسن احمد مهمة تدريب الانيق.