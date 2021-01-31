هاتريك ايمن حسين تعود بالصقور الى صدارة الدوري الممتاز

عاد فريق القوة الجوية الى الصدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه على فريق النفط باربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن ختام الجولة 16 من الدوي الممتاز.



الشوط الاول بدأت دقائقه قوية من النفط عندما وضع محمد داود هدف التقدم لفريق النفط في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليسرى على الرغم من سيطرة فريق القوة الجوية، واستطاع ايمن حسين في الدقيقة 30 من ادراك التعادل بعد ما انفرد بالحارس وضعها بالشباك واضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 39 بعد ان لمست الكرة مدافع فريق النفط نفذها ايمن حسن بنجاح.

وعاد ايمن حسين الكرة وسجل الهاترك بنفس طريقة الهدف الاول في طريقة الانفراد ووضعها بالزاوية ذاتها بالدقيقة 41 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني كانت هنالك بداية قوية للصقور حيث سجل كرار علي في اول ثلاث دقائق من زمن الشوط الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اضاف بها الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.