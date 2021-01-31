صلاح يرجح كفة ليفربول على وست هام

اقتنص حامل اللقب ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه وست هام يونايتد 3-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.



وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين (57 و68)، قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما أحرز كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87. ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة، ليرتفي للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد، فيما بقى رصيد وست هام 35 نقطة في المركز الخامس.