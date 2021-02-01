محترف برازيلي على اعتاب الانضمام للشرطة

وقال مصدر من داخل النادي للسومرية نيوز، إن "اللاعب البرازيلي رافائيل الذي تم التعاقد معه مؤخرا من المنتظر أن يصل خلال اليومين المقبلين وسيلتحق بتدريبات الفريق تحت إشراف المدرب الصربي إليتش".واضاف المصدر ان "إدارة الشرطة وصلت لمراحل متقدمة بالمفاوضات مع اللاعب السوداني ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة".يشار إلى أن فريق الشرطة تعاقد مع محترف واحد فقط منذ بداية الموسم الحالي هو المهاجم النيجيري أوسوجونا.