محترف برازيلي على اعتاب الانضمام للشرطة
أكمل فريق الشرطة إجراءات تأشيرة الدخول وحجوزات الطيران للاعب البرازيلي رافائيل للالتحاق بالفريق مع استمرار محاولات الإدارة لإنهاء صفقة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال مصدر من داخل النادي للسومرية نيوز، إن "اللاعب البرازيلي رافائيل الذي تم التعاقد معه مؤخرا من المنتظر أن يصل خلال اليومين المقبلين وسيلتحق بتدريبات الفريق تحت إشراف المدرب الصربي إليتش".
واضاف المصدر ان "إدارة الشرطة وصلت لمراحل متقدمة بالمفاوضات مع اللاعب السوداني ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة".
يشار إلى أن فريق الشرطة تعاقد مع محترف واحد فقط منذ بداية الموسم الحالي هو المهاجم النيجيري أوسوجونا.
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