اتحاد السلة يعاقب "مشرف الشرطة"

اصدر الاتحاد العراقي لكرة السلة عقوبة بحق مشرف فريق الشرطة "عباس خضير " بسبب تصريحاته الاخيرة في احد البرامج التلفزيونية.



وذكر مصدر من اتحاد كرة السلة لـ السومرية نيوز، إن "العقوبة كانت بعد ان رفض مشرف فريق الشرطة الحضور الى الاتحاد للتحقيق معه".

واضاف المصدر أن "هناك امرا اداريا صدر بتشكيل لجنة تحقق بحق مشرف فريق نادي الشرطة بكرة السلة (عباس خضير) حول ادعاءاته وتصريحاته غير اللائقة في القنوات التلفزيونية وعدم تلبية دعوة الاتحاد بالحضور الى مقر الاتحاد في الزمان والمكان المعينيين وتكرار ذلك في مناسبة سابقة بعدم الحضور ايضاً وتعرضه لعقوبة انضباطية".

وتابع أن "الاتحاد طبق لوائح الاتحاد المركزي للموسم الرياضي 2020/2021 وأستناداً الى الفقرة تاسعاً (خامساً) من اللوائح الرياضية وقرر الاتحاد بذلك حرمان عباس خضير من مرافقة الفريق خمس مباريات في المرحلة الثانية من الدوري للموسم الحالي".