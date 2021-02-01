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حصني ينتقل رسمياً الى الشرطة

رياضة

2021-02-01 | 11:53
حصني ينتقل رسمياً الى الشرطة
1,616 مشاهدة

أعلن اللاعب علي حصني عن انتقاله رسمياً إلى نادي الشرطة، بعد أن تلقى عرضاً رسميا من النادي لضمه.

وقال حصني في حديث خاص لـ السومرية نيوز، إنه "أكمل إجراءات التوقيع مع نادي الشرطة بشكل كامل وتم الترحيب من قبل الادارة واتمنى ان اكون اضافة جيدة للفريق لتكون عودتي للمنتخب الوطني عبر بوابة القيثارة".
واضاف "ساكون موجودا مع فريق الشرطة خلال مباريات الجولة المقبلة 17 من الدوري العراقي الممتاز واتمنى تقديم الافضل".

وكان علي حصني قد تعرض لاصابة مع فريقه السابق فريق القوة الجوية اثناء مباريات الدوري بعد التواء في مفصل الركبة ابتعد فيها لفترة طويلة.
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