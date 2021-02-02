الشرطة: حصني بداية التعاقدات.. القادم سيلفا وداوود

وقال الربيعي إنه "من المؤمل وصول المهاجم البرازيلي رافائيل سيلفا الى بغداد اليوم، الذي وقع الاختيار عليه من قبل الكادر التدريبي مع لاعبين آخرين يتم التفاوض معهم".واضاف "نحن متواصلين مع إدارة النفط بشأن محمد داوود ومن المؤمل تقديم عرض جديد له ، مساء اليوم، بناءً على رغبة وقناعة اللاعب في تمثيل الشرطة خاصة وانه اكد لن يغادر النفط الا للشرطة".واختتم حديثه بقوله "في غضون اسبوعين ستكمل ادارة فريق الشرطة بالاتفاق مع الكادر التدريبي نقوص ممثل الوطن في دوري أبطال آسيا".