​فريق القاسم: صفقة المغربي حسمت لنا

قال مدرب فريق القاسم عادل نعمة، الثلاثاء، إن الادارة أتفقت مع المدافع المغربي زكريا الإسماعيلي للانضمام إلى الفريق بفترة الانتقالات الشتوية.



وأكد نعمة، "توصلنا لاتفاق نهائي مع اللاعب المغربي زكريا الإسماعيلي لتدعيم خط دفاع الفريق، حيث يمتلك اللاعب المغربي مواصفات جيدة وخبرة كبيرة ستشكل إضافة مهمة للفريق".



وأوضح أن "اللاعب المغربي سبق وأن مثل نفط الوسط في الموسمين الماضيين وقدم مستويات مميزة إلا أنه تعرض لإصابة في الوتر الأخيل أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة، لكنه عاد للتدريبات منذ فترة وهو الآن بجاهزية تامة".