رسمياً.. انتقال لاعب أردني إلى القوة الجوية

توصَّل القوة الجوية لاتفاق نهائي مع المدافع الأردني إحسان حداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتمثيل الفريق.



وقال مصدر مقرب من إدارة النادي، إن لاعب الفيصلي الأردني إحسان حداد أبدى موافقته على عرض القوة الجوية ومن المؤمل أن تحسم الصفقة بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

وبين أن الجهاز الفني أبدى رغبته بالتعاقد مع مهاجم محترف خلال الفترة المقبلة بعد إصابة اللاعب محمد قاسم بقطع في الرباط الصليبي، مضيفا أن الجهاز يدرس عدة ترشيحات بهذا الملف.

يذكر أن القوة الجوية يتصدر لائحة الترتيب بـ32 نقطة، وسيواجه الطلبة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ17 من الدوري العراقي