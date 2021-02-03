طبيبه: العملية الجراحية لن تؤثر على مستقبل نصيف
اكمل اللاعب محمد قاسم نصيف فحوصاته الطبية، في العاصمة اللبنانية بيروت من اجل اجراء عملية جراحية .
وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي ان "يوم غد الخميس سيكون موعدا لإجراء عملية جراحية في دولة لبنان بعدما اثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي".
واوضح ان "الطبيب الفرنسي الفريد خوري وعد اللاعب بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وسيعود إلى الملاعب دون أي تأثيرات على مستقبله".
وتعرض نصيف الى اصابة في مباراة فريقه القوة الجوية مع الشرطة في الجولة الخامسة عشر من دوري الكرة الممتاز والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي 0-0.
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