طبيبه: العملية الجراحية لن تؤثر على مستقبل نصيف

وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي ان "يوم غد الخميس سيكون موعدا لإجراء عملية جراحية في دولة لبنان بعدما اثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي".واوضح ان "الطبيب الفرنسي الفريد خوري وعد اللاعب بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي وسيعود إلى الملاعب دون أي تأثيرات على مستقبله".وتعرض نصيف الى اصابة في مباراة فريقه القوة الجوية مع الشرطة في الجولة الخامسة عشر من دوري الكرة الممتاز والتي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي 0-0.