المسابقات تحدد موعد انطلاق تصفيات المنطقة الغربية

وتم تحديد موعد انطلاق التصفيات في الخامس عشر من الشهر الحالي، بعد أن تم توزيع الفرق المتأهلة بين مجموعتين تلعب على مرحلتين تتأهل منها ثلاثة فرق الى الدوري العام للدرجة الاولى.وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان للتطبيعية، ان "دوري الدرجة الاولى لابد ان يحظى بالاهتمام والرعاية لانه من ركائز تطوير اللعبة والارتقاء بالمستوى الفني لكرتنا، ونعمل على توفير سبل نجاح التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الاولى".وتحدثَ عضو لجنة المسابقات، نجم الاوسي، قائلا: ان "المباريات ستنطلق في الخامس عشر من الشهر الحالي، وقسمت الفرق على مجموعتين، ضمت الاولى الصوفية والعلم والموصل والخالص، والمجموعة الثانية ضمت الفهد والشرقاط والفتوة وديالى".وأشارَ الاوسي الى ان "مباريات الجولة الاولى للتصفيات ستجمع الموصل والخالص ويلاعب الصوفية العلم، أما في المجموعة الثانية فسيواجه الفتوة ديالى ويلاقي الشرقاط الفهد".واختتمَ بالقول: "سيتأهل من كل مجموعة فريق واحد، والثواني سيلعبان مباراة فاصلة في ملعبٍ محايد، وتقام المباريات في ملاعب نظامية وبدون جمهور، مع ضرورة توفير سيارة إسعاف من اجل الحفاظ على سلامة اللاعبين، وإظهار المباريات بالمظهر اللائق".