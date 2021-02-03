سيف سلمان: لم انتقل للديوانية.. العنكوشي لا يحترم المواعيد

وانتشرت انباء تفيد بان سلمان وقع بشكل رسمي مع "الاحمر" الديواني.وقال سلمان في حديث للسومرية نيوز، إن "كل ما اشيع عن انتقالي الى صفوف نادي الديوانية، هي اخبار عارية عن الصحة".واضاف أن "رئيس النادي حسين العنكوشي اتفق معي للانتقال الى الديوانية، وعندما ذهبت للقائه بدأ يماطل ويؤجل الموضوع".واوضح بالقول، "من ناحيتي التزمت بكلامي له وبموعدي، لكن العنكوشي لم يحترم المواعيد".