اليوم.. برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غرناطة بربع نهائى كأس ملك إسبانيا





وستقام المواجهة في تمام العاشرة مساءً على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من البطولة.



وتأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، فيما حجز غرناطة مقعده في هذا اللقاء بعد فوزه الكاسح على فريق نافالكارنيرو بستة أهداف دون مقابل، في دور الستة عشر.