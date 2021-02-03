عباس عبيد: قبولي بتدريب الصناعات كان مرهوناً بالميركاتو الشتوي

وقال مدرب كرة الصناعات الكهربائية عباس عبيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الوقت بدأ ينفذ وعلينا إتمام الصفقات التي من شأنها أن تنتشل الفريق في المرحلة الثانية، وأنا قبلت عرض تدريب الفريق معولاً على فترة الانتقالات لأن هناك مراكز تحتاج تدعيم من خلال الانتقالات".وبين أن "عدداً كبيراً من العروض للاعبين محترفين تصلني بشكل يومي، وهناك عرضاً للاعب موريتاني قد يكون الأنسب"، لافتاً إلى أن "المفاوضات بدأت لحسم صفقتين محترفتين حيث أن الفريق بحاجة إلى مهاجم ومدافع بالإضافة إلى محاولة إضافة لاعبين محليين".وأشار إلى أنه "تمت إضافة لاعب السماوة كرار حميد بشكل رسمي للفريق كأول صفقة محلية وهناك محاولات لاستقطاب لاعبين جدد في الأيام المقبلة".جدير بالذكر أن الصناعات الكهربائية يحتل المركز الأخير في لائحة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.