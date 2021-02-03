قوانين المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"

وجاء دليل الإرشادات على النحو التالي:- يجب على الرياضيين تقديم أماكن تحركاتهم في اليابان إلى السلطات المحلية.- يجب على الرياضيين عدم السفر إلى اليابان في حالة المعاناة من أعراض كوفيد-19.- عدم الالتزام المتكرر بالإرشادات ربما يتسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة.- ادعموا الرياضيين في ألعاب طوكيو "دون تصفيق أو غناء أو هتاف".- ارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فترتي الأكل والنوم.- عدم استخدام وسائل النقل العام دون إذن مسبق.- إجراء فحوص للرياضيين كل أربعة أيام أو أقل خلال الألعاب.