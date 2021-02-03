ظريف يشيد بمتابعة الحكومة العراقية لملف اغتيال سليماني والمهندس

وتباحث ظريف خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بشان العلاقات الثنائية واحدث التطورات الاقليمية والدولية.واشاد وزير الخارجية الايراني بالمتابعة القضائية لملف اغتيال القائدين الشهيدين سليماني والمهندس من قبل الحكومة العراقية"، معربا عن امله بان ينال الآمرون والمرتكبون لهذه الجريمة الارهابية جزاء اعمالهم الاجرامية عن طريق المتابعات القضائية".واضاف: "ان نهاء تواجد القوات الاميركية في المنطقة هو افضل رد على هذا العمل الارهابي".