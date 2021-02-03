خمسة مغتربون في قائمة كاتانيتش للتصفيات الاسيوية

كاتانيتش اعتمد قائمة اولية تضم وجوه جديدة واخرى قديمة سيتم الاعلان رسمياً عنها خلال ساعات.وضمت القائمة خمسة لاعبين مغتربين وهم كل من: جستن ميرام، أحمد ياسين، زيلوان حمد، أسامة رشيد وريوان امين.وضمت القائمة ايضاً مدافع الديوانية مصطفى ناظم بالاضافة الى عدد من اللاعبين المحليين الجدد.