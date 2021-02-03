خمسة مغتربون في قائمة كاتانيتش للتصفيات الاسيوية
قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريشتكو كاتانيتش، اضافة خمسة لاعبين مغتربين لقائمة اسود الرافدين، تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة.
كاتانيتش اعتمد قائمة اولية تضم وجوه جديدة واخرى قديمة سيتم الاعلان رسمياً عنها خلال ساعات.
وضمت القائمة خمسة لاعبين مغتربين وهم كل من: جستن ميرام، أحمد ياسين، زيلوان حمد، أسامة رشيد وريوان امين.
وضمت القائمة ايضاً مدافع الديوانية مصطفى ناظم بالاضافة الى عدد من اللاعبين المحليين الجدد.
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