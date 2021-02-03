إلغاء معسكر اسود الرافدين في دبي

وقالَ الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان ان "قرار إلغاء المعسكر جاء بسبب عدم تأمين مباراة ودية على مستوى عالٍ ، وهذا ما جعل التطبيعية، بالاتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني، تقرر إلغاء المعسكر لعدم استيفائه المواصفات المثالية".وأكدَ محمد ان "التطبيعية تسعى جاهدةً لإقامة مباراة دولية ودية او اكثر في شهر اذار المقبل، على ان تكون المباريات متزامنة مع ايام "الفيفا دي"، فضلا عن كون هذا التوقيت يتزامن مع قرب مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ في التصفيات الاسيوية المزدوجة، ناهيك عن عدم التأثير على سير وانتظام مسابقة الدوري".