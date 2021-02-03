تحديد المباريات والفرق في تجمع اتحاد كرة الطائرة

أسفر اجتماع الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة مع ممثلي الأندية، اليوم الاربعاء، عن عدة قرارات، أبرزها تأههل 5 فرق تلعب بتجمع واحد .. وترحل نقاط كل فريق الى التجمع الأخير.



وحددت اللجنة الفنية والمسابقات للعبة مباريات التجمع الأول لدوري اندية العراق للدرجة الممتازة في محافظة السليمانية من 11 لغاية 18 من الشهر الحالي. كما تم إقرار بشكل مبدأي التجمع الثاني في محافظة البصرة من 3 ولغاية العاشر من الشهر المقبل، واتفق الجميع على ترحيل نقاط كل فريق يحصدها معاه الى التجمع الأخير النهائي المتكون من خمسة فرق.