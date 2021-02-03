غداً.. مهاجم الصقور يجري عملية جراحية في لبنان

تنتظر إدارة وجماهير فريق القوة الجوية الرياضي خبر نجاح العملية الجراحية للمهاجم محمد قاسم نصيف على مستوى الركبة يوم غد الخميس في لبنان.



وأوضح رئيس الهيئة الادارية الفريق الطيار شهاب جاهد أنه "اوعز بتحمل كافة الامور المالية والتي ارسلت للاعب لإنجاح العملية الجراحية والتي سيجريها يوم غد الخميس تحت إشراف الطبيب الإنكليزي الفريد خوري".

وأضاف رئيس النادي أنه "تابع شخصيا حالة المهاجم محمد قاسم واطمأن على صحته"، متمنيا عودته إلى "الملاعب والتألق مع الصقور في جميع المسابقات".

من جانبه قدم اللاعب محمد قاسم نصيف شكره الجزيل الى رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي للتواصل معه وتكفلهم بكافة الامور المالية لانجاح العملية الجراحية التي سيجريها يوم غد الخميس.