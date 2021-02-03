مدرب الطلبة يتحدث عن معاناة فريقه ويكشف عن قرب انضمام لاعبين جدد

أكد مدرب كرة الطلبة حسن أحمد أن فريقه يعاني من عدم وجود رغبة لاغلب لاعبيه بالاستمرار مع الفريق وهو يعاني من نقص في اللاعبين.



وقال حسن احمد إن "الحارس امجد رحيم انتقل رسميا، وحصل على بطاقة الاستغناء، بينما يرغب علي قاسم ببطاقة الاستغناء، وقد امتنع عن الحضور مع الفريق، وهناك لاعبون أخرون طلبوا من الإدارة الانتقال للأندية الأخرى".

وأضاف أن "الطلبة بحاجة إلى استقطاب عدد من اللاعبين لصفوف الفريق، حيث أن الفريق تعاقد مع لاعب محلي من السماوة وهو محمد نزار، ولاعب شاب من النجف هو علي جبار، وهناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع لاعبين اثنين نيجيري وغاني، من المؤمل أن تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولفت مدرب كرة الطلبة الى أن "إدارة النادي اقتربت من التعاقد بشكل رسمي مع لاعبين أفريقيين احدهما من النيجر والآخر غاني ضمن فترة الانتقالات الشتوية، بعد النقص الهائل في الفريق بسبب هجرة لاعبيه".

وأشاد احمد بـ"موقف اللاعب محمد جفال الذي تلقى عروضا من أندية كبيرة، لكنه تحدث معي بشكل شخصي، وأكد بأنه سيبقى مع الفريق إلى نهاية الموسم، وهذا الموقف يحسب للاعب".