كتيبة النوارس تريد التحليق في الصدارة

وقال عبدالرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز ان "الزوراء يواصل تدريباته تحضيراً لمواجهة نفط ميسان الجمعة في الجولة السابعة عشر لدوري الكرة الممتاز".واضاف ان "مسالة اللاعبين المحترفين لم تحسم حتى الان لأسباب ادارية ومنها مالية"، مؤكداً ان "المدرب راضي شنيشل وضع ثقته باللاعبين الموجودين والاعتماد عليهم خلال المباريات الحالية من الدوري المحلي على امل استقطاب لاعبين يخدمون الفريق في مراكز معينة قبل اغلاق الميركاتو الشتوي".واشار رشيد الى ان "الزوراء سيفتقد الى خدمات اللاعب علاء عبد الزهرة لعدم الجاهزية والحسن حوابيب للحرمان".