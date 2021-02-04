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تشيلسي يصطدم بتوتنهام في ديربي لندن

رياضة

2021-02-04 | 05:11
تشيلسي يصطدم بتوتنهام في ديربي لندن
442 مشاهدة

يحل فريق تشيلسى ضيفًا ثقيلاً على نظيره توتنهام، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، فى ديربى لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة البريميرليج على استاد توتنهام هوتسبير.

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 33 نقطة، وبفارق الأهداف عن تشيلسى صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

وتمثل مباراة الديربى أهمية كبيرة لفريق توتنهام، إذ يسعى جوزيه مورينيو المدير الفنى للسيبرز، إلى تجنب الخسارة أو التعادل، من أجل وقف نزيف النقاط مجددًا، خصوصًا بعد الهزيمة فى آخر مباراتين أمام ليفربول وبرايتون بالجولتين 20 و21.

وكان توتنهام خسر أمام ليفربول 0-2، ثم برايتون بهدف نظيف، ليفقد 6 نقاط تبعده عن المربع الذهبى، لذلك يستهدف تحقيق الفوز على تشيلسى بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل، وخطف الثلاث نقاط. على الجانب الآخر، يسعى الألمانى توماس توخيل مدرب تشيلسى الإنجليزى، إلى التفوق على البرتغالى جوزيه مورينيو فى أول مواجهة ستجمعها فى ديربى لندن. ويتطلع توخيل إلى مواصلة النتائج الإيجابية للمباراة الثالثة على التوالى مع تشيلسى، بعد أن تولى مهمة قيادة البلوز خلفًا لفرانك لامبارد التى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وبدأ توماس توخيل، مهمته الفنية مع تشيلسى بالتعادل ضد وولفرهامبتون 0-0 بالجولة الـ 20 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ثم حقق الفوز على بيرنلى 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة البريميرليج، فى أول مباراة له على "ستامفورد بريدج" معقل النادى اللندنى.
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