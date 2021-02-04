دجيكو يسقط من عرش روما

ونوه "سنعمل لصالح روما في المستقبل، متأكد أن دجيكو سيكون أول من يقوم بهذا الأمر".وخاض صاحب الـ 34 عامًا، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق كنوع من العقاب، بعد النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مدربه فونسيكا عقب خروج الفريق من كأس إيطاليا على يد سبيزيا بنتيجة اعتبارية بثلاثية نظيفة، بعد ارتكاب خطأ إداري بإجراء 6 تغييرات بدلا من 5.وكان الفريق العاصمي قد خسر في النتيجة الأصلية للمباراة بنتيجة ثقيلة (2-4) في عقر داره، بأخطاء دفاعية ساذجة. لكن عاد دجيكو للتدريبات الجماعية ، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، السبت المقبل في الكالتشيو.وحسبما كشفت وسائل إعلام إيطالية، اجتمع فونسيكا ودجيكو، اليوم الأربعاء، داخل مقر تدريبات النادي، وأنهيا الخلاف بينهما.