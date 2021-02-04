أحمد ياسين يعلق على عودته الى أسود الرافدين

وتواجد ياسين في قائمة اسود الرافدين بعد غياب طويل منذ بداية التصفيات الاسيوية المزدوجة.وكتب ياسين عبارة على صورته على حسابه الشخصي على "تويتر"، "اراكم قريباً"، في اشارة الى جمهور المنتخب الوطني.الجدير بالذكر ان احمد ياسين التحق دينيزلي سبور الناشط حاليًا في الدوري التركي الممتاز “السوبر ليج”، ويحتل المركز ال20 في جدول الترتيب.