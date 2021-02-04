أحمد ياسين يعلق على عودته الى أسود الرافدين
عبر لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي دينزلي سبور التركي عن فرحته بعد ان انتشر خبر عودته الى صفوف المنتخب الوطني.
وتواجد ياسين في قائمة اسود الرافدين بعد غياب طويل منذ بداية التصفيات الاسيوية المزدوجة.
وكتب ياسين عبارة على صورته على حسابه الشخصي على "تويتر"، "اراكم قريباً"، في اشارة الى جمهور المنتخب الوطني.
الجدير بالذكر ان احمد ياسين التحق دينيزلي سبور الناشط حاليًا في الدوري التركي الممتاز “السوبر ليج”، ويحتل المركز ال20 في جدول الترتيب.
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