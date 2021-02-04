علاء عباس: سأستغل كل دقيقة مع جيل فيسنتي

وقال علاء عباس في حديث للسومرية نيوز انه "سعيد بالهدف الاول له في الدوري البرتغالي الممتاز حيث ستكون البداية في مشواره الاحترافي في احد الدوريات الاوربية الكبيرة".وعبر عباس، عن "عدم رضاه عن نتيجة المباراة بعد الخسارة امام ضيفه باسوش دي فيريرا بهدفين مقابل هدف".واوضح بالقول، "سأتعامل باحترافية في كل قرار يتخذه المدرب واستغل كل دقيقة اكون فيها داخل الملعب".ودخل علاء عباس المباراة كبديل في الدقيقة 78 من زمن المباراة و تمكن المهاجم العراقي من تسجيل هدف تقليص الفارق مستغلا عرضية زميله التي جعلته امام المرمى الخالي ليسجل هدف اكد صحته الفار لكن الفريق لم يتمكن من تسجيل التعادل لغاية نهاية المباراة.هذه النتيجة ابقت جل فيسنتي في المركز 17 وقبل الاخير برصيد 13 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق في الدوري.