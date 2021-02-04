بيريز يحسم أمره.. بديل زيدان لا يستحق الانتظار

وكان النادي الملكي فشل في كاس السوبر ثم ودع كأس ملك إسبانيا، بالسقوط أمام ريال سوسييداد بنتيجة 4-3 في قلب “سانتياغو بيرنابيو” ضمن منافسات الدور ربع النهائي، و خساراته المتتالية التي تنازل بها عن صدارة الليغا.كذلك القرارات التي اتخذها فهو تخلص من العديد من اللاعبين المميزين مثل اشرف حكيمي او حتى غاريث بيل ورفض منح فرصة للعديد من اللاعبين مثل يوفتش واوديكارد وهو ما وضع زيزو في موضع الانتقاد من قبل الجماهير والاعلام وليس هذا فحسب فممكن رحيل المدافع راموس قد يسبب مشكلة ايضا.وزعمت بعض التقارير الصحافية، أن زيزو قد يخسر منصبه في معقل الملوك، إذا ودع ذات الأذنين (دوري ابطال اوروبا ) على يد الفيلسوف الكاتالوني بيب غوارديولا، أو فشل في تحقيق الهدف الأهم، كسر هيمنة ليونيل ميسي ورفاقه في برشلونة على الدوري الإسباني، حيث ذكرت ان بيريز اتخذ قراره فعلا زيدان تحت المسالة اكثر من اي وقت اخر بسبب ادارته السيئة لمواهب الفريق التي لم يؤمن فيها حتى وصل الامر بان الاعلام قد كشف خليفة زيدان هو الارجنتيني مارسيلو جارياردو مدرب ريفربليت.فلنتينو بيريز لا يطيق الانتظار حتى يتعاقد مع الارجنتيني، لكن إذاعة “أوندا سيرو”، علمت من مصادرها، أن زيدان سيبقى آمنا في وظيفته حتى نهاية عقده الممتد لمنتصف 2022، أو على الأقل لموسم آخر.وأضاف التقرير، أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، أخبر المسؤولين انه يثق بزيدان ومشروعه، حتى إذا لم يحالفه التوفيق للظفر بالليغا وعلى الرغم الاشارات التي بعثها بيريز إلى أن مستقبل زيزو مع الميرينغي لن يتوقف على البطولات إلى أن مستقبل زيزو مع الميرينغي يتوقف على دوري الأبطال.