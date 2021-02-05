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الأهلي يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

رياضة

2021-02-05 | 02:28
الأهلي يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية
990 مشاهدة


انتزع نادي الأهلي المصري بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، من الدحيل القطري بفوزه عليه في المباراة التي جمعتهما، في قطر.

ويدين الأهلي بالفضل في انتصاره للاعبه حسين الشحات الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "للمارد الأحمر" بحلول الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وضرب الأهلي بذلك موعدا في المربع الذهبي لمونديال الأندية 2020، مع نادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل، على أستاد أحمد بن علي المونديالي، بمدينة الريان.

بينما سيكتفي الدحيل بالمنافسة على المركز الخامس للنسخة الـ17 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ضد أولسان ;هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، الذي خسر بدوره أمام فريق تيغريس أونال المكسيكي (1-2) في المباراة الافتتاحية، التي أقيمت في وقت سابق من امس يوم أيضا، على إستاد أحمد بن علي، بمدينة الريان.

أما فريق تيغريس بطل "الكونكاكاف"، فسيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة، مع ممثل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي، بطل "كوبا ليبرتادوريس"، يوم الأحد المقبل.

بينما ستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس الموافق 11 فبراير، في أستاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.
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