اقتراح جديد لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا
كشف شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة، أن مساهمي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قاموا بتقديم اقتراح جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا.
ووفقاً للمعلومات الواردة من الشبكة فإن "الاقتراح يتضمن استبدال دور المجموعات بدوري واحد يلعب فيه كل فريق ضد 10 منافسين يتم سحبهم حسب التصنيف".
واضافت أن "هذا الاقتراح قد يشهد زيادة عدد الفرق المشاركة في دور المجموعات من 32 إلى 36 بالإضافة إلى تغييرات في معامل الاتحاد الأوروبي في اختيار الفرق المشاركة".
وأشارت الى أن "هذا الاقتراح سيؤدي الى زيادة في عدد المباريات التي ستُلعب، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة اهتمام المشجعين في جميع أنحاء العالم".
ونوهت الى ان "هذا الاقتراح أطلق عليها اسم "النموذج السويسري"، ولم يشهد هذا الاقتراح أي معارضة كبيرة، وقد أيده رئيس اتحاد الأندية الأوروبية أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس.
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