حرب تصريحات بين الدحيل والاهلي بعد لقاء المونديال

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، يوم الإثنين المقبل.وأضاف حسام غالي خلال استضافته ببرنامج "اللعيب" المُذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "قائد فريق الدحيل لا يصح أن يقول ذلك، حجم الأهلي الطبيعي أن يلعب ضد بايرن ميونخ، وأنت خسرت المباراة وستشاهد مواجهة البايرن من خلال التلفزيون!".تابع: "الأهلي كبير وهذا هو الحجم الطبيعي للمارد الأحمر بأن يفوز على الدحيل في أرضه، وطبيعي أن نلعب ضد بايرن ميونخ".فيما علق أيضًا محمد شوقي، نجم الأهلي الأسبق، على تصريحات المعز علي، قائلاً: "الأهلي كبير وإمكانياته الفنية أعلى، ولو استغل الأهلي المباراة كان الدحيل سيخسر بثلاثة أو أربعة أهداف، وهو خسر ونحن تأهلنا للدور المقبل وسنواجه بطل أوروبا".