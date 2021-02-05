زاخو يعبر عقبة السماوة في دوري الكرة الممتاز

وسيطر زاخو على اغلب مجريات اللقاء، حيث شهد اليوم تألق لاعبه زياد احمد، الذي سجل ثنائية فريقه في المباراة 68 و87 من عمر اللقاء.احمد اهدى فريقه ثلاث نقاط وضعته في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.