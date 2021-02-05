التطبيعية :ننتظر موافقة اسيوية لاستضافة مجموعة الشرطة

أكد رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة الدعم الكبير لاستضافة العراق لمجموعة نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا، مبيناً أن هذه الاستضافة ستدعم ملف إقامة خليجي 25 في البصرة.

وقال ببيان إن" هنالك مطالبات من السعودية والامارات أيضاً لاستضافة المباريات ،ما يجعل الأمر صعباً، وإذا ما حصل هذا الشيء ووافق الاتحاد الآسوي على استضافة العراق للمباريات فستسخر جميع الامكانيات لأجل نادي الشرطة ،لأنها ستكون قضية وطن ومرتبطة بشكل كبير بخليجي 25".