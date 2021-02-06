بعد ميسي.. بوصلة باريس تتجه لنجم جديد في برشلونة

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يكتفي بمطاردة ليونيل ميسي فقط في الكامب نو.

وذكرت مصادر خاصة للصحيفة، أن باريس سان جيرمان يريد ضم الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وقالت الصحيفة إن وكيل ألبا هو نفسه ممثل خوان بيرنات لاعب باريس، مما سيعمل على تسهيل الصفقة أمام النادي الفرنسي.

وبات ليوناردو في عجلة من أمره، للجلوس مع ممثلي ليونيل ميسي، ومعرفة ما يطلبه للانتقال إلى حديقة الأمراء.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.

وأشارت إلى أن ميسي وضع منافسة برشلونة على البطولات هذا الصيف قبل كل شيء، لذا قرر حسم مصيره في نهاية الموسم.