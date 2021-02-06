بايرن ميونيخ يتوعد الأهلي بتغريدة مثيرة للجدل والفريق المصري يرد

دخل فريقا بايرن ميونيخ الألماني والأهلي المصري، في "مناوشات" عبر تغريدات في موقع "تويتر"، وذلك قبيل مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر البايرن تغريدة بعد فوز الأهلي على الدحيل القطري في الدور الثاني للبطولة، جاء فيها: "سيواجه البايرن فريق الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية!.. السداسية تنتظرنا يا شباب".

وأعلن حساب البايرن في تدوينة أخرى عن موعد المباراة، حيث كتب: "موعدنا الاثنين 2/8".

وأثارت التغريدة الأخيرة جدلا واسعا، حيث فسرها بعض عشاق الأهلي على أن البايرن يتوعد فريقهم بتلقي هزيمة نكراء على غرار برشلونة، الذي مني بخسارة على يد العملاق البافاري 8-2، في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وسرعان ما رد نادي الأهلي على تغريدة البايرن، حيث كتب: " نسور الأهلي مستعدة".

وسيتأهل الفائز من لقاء الأهلي والبايرن إلى نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني، التي ستجمع بين تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي.