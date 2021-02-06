رونالدو الأفضل في أوروبا بالعقد الأخير وصلاح الأول في أفريقيا

اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقاً، اليوم الجمعة أفضل لاعب في العقد الأخير في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حسب تصنيف الاتحاد العالمي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

في المقابل اختير الأرجنتيني ميسي لاعب برشلونة، والبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الأفضل في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

وتفوق رونالدو، الهداف الأبرز في تاريخ كرة القدم، على قائد ريال مدريد سرجيو راموس، وحارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير في قائمة التصنيف.

وتصدّر المصري محمد صلاح جدول الترتيب الأفريقي متقدماً على السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، فيما جاء الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في قائمة أفضل لاعبي آسيا متقدماً على الياباني كيسوكي هوندا والسعودي سالم الدوسري.