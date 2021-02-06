شنيشل: الدوري لن ينتهي وستبقى المنافسة رغم تعثر الزوراء

اكد مدرب فريق الزوراء، راضي شنيشل، بعد التعادل الفريق أمام نفط ميسان 1-1 ان الدوري لايزال مستمر والزوراء سبقى منافس على اللقب .

وقال شنيشل في حديث خاص للسومرية نيوز على الرغم من فقدان نقطتين ثمينتين امام فريق نفط ميسان وهو كانت تفصله نقطة واحدة عن المتصدر فريق القوة الجوية الا ان المنافسة موجودة والزوراء سيستمر بجمع النقاط .

واشار مدرب الزوراء ان المباراة امام نفط ميسان كانت صعبة بسبب الظروف الجوية التي ادت الى الحالة الغير جيدة لأرضية الملعب بسبب الأمطار ولكن رغم ذلك قدم الفريق مباراة كبيرة خاصة هناك هدف ملغى و عدة فرص ضائعة .

وكان الزوراء خطف تعادلا قاتلا من ضيفه نفط ميسان، في المباراة التي أقيمت مساء امس الجمعة، في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، فيما رفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن.