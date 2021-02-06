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متعب: إضافة لاعب شاب في المرحلة الثانية ونهاية الشهر انطلاق دوري الصالات

رياضة

2021-02-06 | 05:35
متعب: إضافة لاعب شاب في المرحلة الثانية ونهاية الشهر انطلاق دوري الصالات
123 مشاهدة

حددت لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية فترة التوقف بين المرحلتين لدوري كرة الصالات.

وقالَ رئيس قسم المسابقات في اللجنة، علي متعب: إن المرحلة الاولى لدوري كرة الصالات الممتاز اختتمت، امس الجمعة، على أن يتم استئناف مباريات المرحلة الثانية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وأضافَ متعب: أن فترة انتقالات اللاعبين بدأت في الثاني من الشهر الحالي وستنتهي في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن لا تشمل المباريات المؤجلة من المرحلة الأولى.
مشدداً على إضافة لاعب شاب في استمارة اللعب حسب لائحة لجنة كرة الصالات والشاطئية بالمادة ٢٥/ ٢ فقرة ج.
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