ناجي عبد يوضح أسباب تفوق سيدات كرة الصالة الزورائية

اكد مدرب حراس سيدات الزوراء الكابتن ناجي عبد، اليوم السبت، ان النتائج التي تحققت لفريق سيدات الزوراء لكرة الصالات نتيجة الدعم المستمر من الادارة.

وقال ناجي عبد في تصريح خاص للسومرية نيوز ان النتائج الايجابية التي تحققت من خلال تعاون اللاعبات مع الملاك التدريبي فضلا عن الدعم المستمر للهيئة الادارية للزوراء والتي حرصت على استقطاب مجموعة متميزة من اللاعبات وكذلك التعاقد مع لاعبة محترفة من ايران كل هذه الامور انعكست ايجابيا على مبارايتنا.

واضاف مدرب الحراس: نملك افضل العناصر في الفريق من لاعبات وحارسة مرمى بالإضافة نملك حارسة على مستوى عالي حارس المنتخب الايراني وتعتبر من افضل الحراس وكانت لها بصمة واضحة في الكلاسيكو امام القوة الجوية الذي انتهى بالتعادل.

مشيراً الى ان الجوية يضم لاعبات يمتلكن الخبرة مع المنتخبات الوطنية ويشرف عليهن مدرب كفوء وقد استطعنا استغلال الاخطاء وكنا الاقرب لتحقيق الفوز.

وكان فريق الزوراء قد تعادل بهدف لمثله امام القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لدوري كرة الصالات النسوي، وسجلت للزوراء اللاعبة طيبة سليم في الدقيقة 15 من الشوط الاول وتمكنت لاعبة الجوية لافان محمد من ادراك التعادل في الدقيقة 18 من الشوط الثاني، وشهدت المباراة حالة طرد لاعبة الجوية نادية فاضل بسبب خروجها قبل دخول اللاعبة البديلة.