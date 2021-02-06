بالصورة: "كلب" بطل أول بطاقة حمراء في عالم كرة القدم

في واقعة طريفة، أشهر حكم صربي البطاقة الحمراء فى وجه "كلب" خلال مباراة ودية جمعت بين فريقي رادنسيكي 1923 وكولوبارا لازارفاس، المتنافسين في دوري الدرجة الثانية الصربي، بعدما اقتحم الكلب المباراة عدة مرات.





وبحسب صحيفة "سبورتسكي زورنال"، الصربية فإن ماركو إفكوفيتش، حكم مباراة فريقي رادنسيكي 1923 وكولوبارا لازارفاس، أشهر البطاقة الحمراء للكلب، لا سيما أن الكلب طارد الكرة في أكثر من مرة ، لكنه خرج في نهاية الأمر.

وأضافت الصحيفة الصربية أنه تم نشر صورة الحكم وهو يطرد الكلب من الملعب بعد إشهاره البطاقة الحمراء في وجهه، فى المواجهة التى انتهت بخسارة رادنسيكي 1923، الذي يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، 0-3 أمام كولوبارا رابع الترتيب برصيد 29 نقطة في مباراة ودية قبل انطلاق مرحلة الإياب من البطولة.



وأتمت الصحيفة في تقريرها أنه من المقرر استئناف البطولة في 20 فبراير الجاري، علما بأنه يتأهل أول فريقين في نهاية البطولة، إلى دوري الأضواء الذي يضم 20 ناديا.