نجم ليوث الرافدين على بعد خطوة من البريميرليغ

وخاض اللاعب اللقاء كاملا كقلب الدفاع، حيث نجح بالانضمام للرديف بعد تألقه مع الشباب، ليصبح على بعد خطوة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.المباراة انتهت بالتعادل الايجابي (4-4) ليبقى كريستال خامسا واستون فيلا بالمركز الرابع مؤقتا.الجدير بالذكر كاردو كاميران صديق، ‏ هو لاعب لفئة الشباب من أصل عراقي يحمل الجنسية البريطانية، لعب لصالح نادي سوانزي سيتي الإنجليزي ثم انتقل الى نادي كريستال بلاس.