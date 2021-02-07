نجم ليوث الرافدين على بعد خطوة من البريميرليغ
خاض لاعب منتخبنا الوطني للشباب ونادي كريستال بالاس لشباب كاردو صديق صاحب (١٨عاما)، مباراته الأولى مع رديف كريستال بالاس ضمن الدوري الرديف امام استون فيلا.
وخاض اللاعب اللقاء كاملا كقلب الدفاع، حيث نجح بالانضمام للرديف بعد تألقه مع الشباب، ليصبح على بعد خطوة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
المباراة انتهت بالتعادل الايجابي (4-4) ليبقى كريستال خامسا واستون فيلا بالمركز الرابع مؤقتا.
الجدير بالذكر كاردو كاميران صديق، هو لاعب لفئة الشباب من أصل عراقي يحمل الجنسية البريطانية، لعب لصالح نادي سوانزي سيتي الإنجليزي ثم انتقل الى نادي كريستال بلاس.
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