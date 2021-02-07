اليتش: رافائيل سيحل لغز هجوم القيثارة

وقال اليتش في حديث للسومرية نيوز ان "التعادل الاخير امام الكهرباء ضمن الدور الـ17 من الدوري الممتاز، كان قد اخر الفريق خطوة نحو المنافسة على الصدارة ولكن هذا حال كرة القدم ولن نتوقف عند هذه المباراة، بل سنكمل المباريات البقية وعيننا على الصدارة".واشاد المدرب بامكنيات المهاجم البرازيلي الجديد رافائيل على امل التعويض وحل اللغز الهجومي الذي يعاني منه الفريق خاصة في ضل الاصابات الكثيرة للفريق".واشار الى ان "المباريات المقبلة للفريق ستكون اقوى واصعب ولكن هناك عزم على خطف كل نقاط المباريات والتفكير بكل مباراة بشكل منفرد".الجدير بالذكر ان الشرطة حاليا في المركز الثالث برصيد 32 نطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر القوة الجوية ومتساوي بالنقاط مع الوصيف الزوراء.