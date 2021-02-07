انتقال "عماد محسن" يشعل أزمة بين نفط الوسط والزوراء

وقال بعيوي في تصريح تابعته السومرية نيوز، "نحن نفط الوسط نستغرب من تصرف إدارة نادي الزوراء التي أعلنت تعاقدها مع اللاعب عماد محسن وهي تعلم أنه وقع مع نفط الوسط بشكل رسمي وتم توثيق عقده في الاتحاد العراقي لكرة القدم".وبين أن "إدارة نفط الوسط تحترم إدارات الأندية الأخرى ولا ترغب في الدخول بسجال أو جدل مع أي نادٍ ، لكن كان الأحرى بالزوراء مطالبة اللاعب بفك ارتباطه مع النادي أو مخاطبتنا بشكل رسمي وعدم تجاهل عقده معنا".وأمهلت إدارة نادي نفط الوسط اللاعب عماد محسن ثلاثة أيام من أجل الالتحاق بالفريق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها بالعقد وفي لوائح الدوري العراقي.يشار إلى أن إدارة نادي الزوراء أعلنت صباح اليوم تعاقدها مع عماد محسن فيما أعلن نفط الوسط قبل أسبوع تعاقده مع نفس اللاعب.