النفط يعلن: محمد داود باق معنا

اكد مدير المكتب الاعلامي لنادي النفط جمعة ثامر ان محمد داود لن ينتقل الى صفوف نادي الشرطة وباق مع النفط.



وقال ثامر في حديث لـ السومرية نيوز "انتهت جلسة المفاوضات في قضية انتقال اللاعب محمد داود الى تمسك ادارة نادي النفط بخدمات اللاعب وايقاف المفاوضات مع نادي الشرطة".

واوضح ان "رئيس نادي النفط الرياضي حسين طالب اكد خلال اللقاء مع ادارة الشرطة ان اللاعب محمد داود قيمة فنية عالية وواحد من افضل لاعبي الدوري المحلي ومن الصعب التفريط به في الوقت الحالي نظرا للحاجة الماسة له وذلك بناء على التقرير الذي وصلني من الكادر التدريبي للفريق".

واضاف جمعة ان "إدارة نادي النفط تحترم وتقدر نادي الشرطة التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة"، مختتماً حديثه "سيكون لا دارة الشرطة كامل الحق والاولوية في التفاوض حول انتقال محمد داود بنهاية الموسم الحالي".