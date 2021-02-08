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اليوم انطلاق الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز

رياضة

2021-02-08 | 03:35
اليوم انطلاق الجولة 18 من الدوري الكروي الممتاز
722 مشاهدة


تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.



وسيكون ملعب نادي الصناعة مسرحاً لمباراة فريقي نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي اربيل في تمام الثانية ظهرا، فيما يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة جماهيرية مهمة في الساعة الرابعة والنصف تجمع فريق نادي القوة الجوية وضيفه فريق نادي الميناء البصري.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء جولته السابعة عشر برصيد 35 نقطة، ويلحقه فريق نادي الزوراء برصيد 32 نقطة، ثم فريق نادي الشرطة بـ32 نقطة، وبمثل رصيد الزوراء لكن الزوراء يتفوق عليه بالأهداف، ثم فريق نادي نفط الوسط بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، والنجف خامساً والذي يساويه بالنقاط لكنه أقل اهدافاً من نفط الوسط.
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