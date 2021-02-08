محمد داوود: لن المس الكرة مجدداً مع النفط

وقال داوود في لقاء متلفز تابعته السومرية نيوز، "اعلن اعتزالي كرة القدم بشكل نهائي و قراري جاء بعد الاستشارة مع عائلتي لأنني تعرضت للخداع من قبل ادارة النفط".واضاف "لن اذهب الى التدريبات مع النفط و انا حاضر لخدمة المنتخب فقط، كما أقدم اعتذاري لإدارة الشرطة لما حدث لان ادارة النفط وعدتني بالاستغناء بعد المرحلة الأولى".واشار الى انه "لم يستلم من مستحقاته المالية سوى 10 ملايين دينار من قيمة عقده 128 مليون دينار عراقي".واوضح ان "سر تمسكي بالشرطة هو فريق جماهيري وبوابة للاحتراف خاصة وهو يشارك في دوري ابطال آسيا، كما ان الشرطة اوفى بكل الشروط التي طلبتها الإدارة النفطية من مبلغ مالي قدره 200 مليون دينار بالإضافة الى لاعب مدفوعة مستحقاته مقابل التنازل عن القيمة المالية لعقدي".