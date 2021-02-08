غلام: الصدارة تشكل ضغطاً على الصقور

وقال غلام في حديث للسومرية نيوز، إن "مباراة القوة الجوية والميناء على ملعب الشعب هي من اجل تعزيز الصدارة"، مشيراً إلى أن "صدارة ترتيب الدوري الممتاز، تشكل ضغطاً على لاعبي الصقور".واوضح ان "المباراة تأتي اهميتها من اجل الحفاظ على الصدارة خاصة وان الفريق يمر بأفضل حالاته والجميع شاهد المستوى الذي قدمه خلال المباريات الماضية لهذا الموسم والنتائج التي تحققت مع الكابتن ايوب اوديشو كل المباريات كانت قوية".وتشهد المباراة غياب ايمن حسين ومحمد علي عبود بسبب الاصابة والمدافع حسن رائد بسبب البطاقات الصفراء.وعقب غلام عن هذه الغيابات، قائلاً ان "الفريق مكتمل والتعويض موجود ومقومات النجاح متوفرة في ظل وجود مزيج بين الخبرة والشباب ووعد غلام جماهير الصقور".وعن الاستقطابات الاخيرة، قال غلام، "وقعنا مع اللاعب الاردني احسان الحداد وهو حاليا مع المنتخب الاردني بمعسكر في دبي".