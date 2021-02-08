كتيبة النوارس جاهزة لموقعة الكرخ

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد للسومرية نيوز ان "فريقه مستعد للمباراة من جميع النواحي و بكامل الفريق"، مشيرا الى "عودة اللاعب علاء عبد الزهرة الى تدريبات الفريق بعد عودته من الاصابة حيث شارك بالتدريبات الفريق الجماعية".واوضح رشيد ان "اللاعب عماد محسن يتدرب بشكل منفرد مع مدرب اللياقة البدنية للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل مشاركته مع الفريق وبواقع وحدتين تدريبية صباحية ومسائية للوصول للجاهزية الكاملة".من جانب اخر وفي ملعب الديوانية، سيكون لقاء فريق نفط الوسط ومستضيفه الديوانية، فيما يلعب فريقا نفط ميسان وأمانة بغداد على ملعب الأول، ويواجه الطلبة فريق الحدود على ملعب التاجي والقاسم مع السماوة على ملعب السماوة وفي آخر المباريات يضيف فريق النجف على ملعب النجف الدولي زاخو.وتختتم الجولة يوم الاربعاء بإقامة مباراتين الاولى تجمع الكهرباء مع النفط على ملعب التاجي ونفط البصرة مع الشرطة على ملعب الفيحاء.