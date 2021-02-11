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خطوة واحدة تفصل بايرن ميونخ عن معادلة رقم برشلونة التاريخي

رياضة

2021-02-11 | 03:43
خطوة واحدة تفصل بايرن ميونخ عن معادلة رقم برشلونة التاريخي
838 مشاهدة


تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، صوب ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية، الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم.


وستجمع المباراة النهائية، بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا) وتيغريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وفي حال فوز الفريق البافاري وتتويجه بلقب مونديال الأندية، سيصبح ثاني فريق في عالم الساحرة المستديرة بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب في موسم واحد (السداسية)، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالإضافة إلى مونديال الأندية.

ومنذ تتويج البايرن بلقبه الوحيد في مونديال الأندية عام 2013، سيطرت الأندية الأوروبية على اللقب، حيث أحرز ريال مدريد الإسباني اللقب في 4 مناسبات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 بالإضافة إلى غريمه برشلونة عام 2015 وليفربول الإنجليزي عام 2019.

ووصل البايرن إلى النهائي بعد تغلبه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي، سجلهما الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

في المقابل، صنع تيغريس المفاجأة بتغلبه على بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) بهدف دون رد في قبل النهائي، ليصبح أول فريق من (الكونكاكاف) يبلغ نهائي مونديال الأندية.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب بتأجيل مونديال الأندية 2020 من ديسمبر الماضي إلى شباط الجاري.
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